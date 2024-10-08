Примерная студентка и меткий стрелок: Кристина Андрейчук из Хабаровска стала одной из 50 самых красивых девушек России

«За несколько дней до финала появился трепет предвкушения, уже очень сильно хотелось посмотреть, к чему мы готовились и как будет выглядеть итоговая картинка. Для меня финальный день был очень долгожданным и немного суетным, я чувствовала себя уверенно, ведь на подиуме с 13 лет. Осознание того, что скоро смогу обнять своих близких мне придало силы для финального рывка. Эмоционально мне тяжело не было, скорее была легкая эйфория, которая помогла легко перенести этот день. И я была приятно удивлена от количества людей, которые меня поддерживали — это были не только мои близкие и друзья, но и совершенно не знакомые мне люди, которые следили за моими успехами на конкурсе», — рассказала редакции «КП» финалистка всероссийского конкурса «Мисс Россия — 2024» Кристина Андрейчук.