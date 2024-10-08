Примерная студентка и меткий стрелок: Кристина Андрейчук из Хабаровска стала одной из 50 самых красивых девушек России

5 октября стало известно имя победительницы всероссийского конкурса «Мисс Россия — 2024». Ею стала Валентина Алексеева из Чувашии. За титул, корону, один миллион рублей и возможность отправиться на «Мисс Вселенная» в Мексику боролись 50 девушек из разных уголков страны. Финалистка конкурса и представительница Хабаровска Кристина Андрейчук рассказала, каким стал для участниц решающий день конкурса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Конкуренция за выход в финал была сногсшибательная, в дирекцию конкурса в этом году поступило беспрецедентных 85 тысяч заявок от девушек с 18 до 23 лет. Студентка Кристина Андрейчук представила Хабаровск. Сейчас она учится в Санкт-Петербурге по специальности «Связи с общественностью» и увлекается стрельбой из огнестрельного оружия. Девушка рассказала корреспонденту «КП» о своих впечатлениях в день торжественного мероприятия.
«За несколько дней до финала появился трепет предвкушения, уже очень сильно хотелось посмотреть, к чему мы готовились и как будет выглядеть итоговая картинка. Для меня финальный день был очень долгожданным и немного суетным, я чувствовала себя уверенно, ведь на подиуме с 13 лет. Осознание того, что скоро смогу обнять своих близких мне придало силы для финального рывка. Эмоционально мне тяжело не было, скорее была легкая эйфория, которая помогла легко перенести этот день. И я была приятно удивлена от количества людей, которые меня поддерживали — это были не только мои близкие и друзья, но и совершенно не знакомые мне люди, которые следили за моими успехами на конкурсе», — рассказала редакции «КП» финалистка всероссийского конкурса «Мисс Россия — 2024» Кристина Андрейчук.
В конкурсе национальных костюмов комсомольчанка Мария Жукова вошла в топ-5 лучших. К выбору костюмов девушки подходили щепетильно, Кристина рассказала, как это было.
«На Дальнем Востоке есть костюмы коренных народов, к которым я не отношусь. Поэтому в моем образе присутствуют отсылки к народному праздничному женскому костюму. Чаще всего это была длинная рубаха, которую украшали различной вышивкой и поясом, а поверх надевали накидку. На праздники или свадьбы женщины украшали себя кокошниками. Одежда дальневосточников украшалась различным мехом благодаря добыче пушнины», — добавила финалистка.
Также девушка отметила, что конкурс стал глобальным выходом из зоны комфорта и стимулом для дальнейшего развития. А педагоги не только оттачивали с конкурсантками мастерство в своем направлении, но вселили в уверенность.
«Я стала более уверенной в себе, поняла, как еще много интересных людей рядом, с которыми я еще не знакома. Сейчас я уже дома и все были безумно рады, что я вернулась. Впереди еще много встреч с близкими и друзьями, будем обсуждать последние события. А потом я планирую заниматься учебой и собственным развитием», — поделилась Кристина.