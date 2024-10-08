В Новосибирске откроется лаборатория для популяризации сферы телекоммуникаций и IT

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Практическая медиалаборатория для популяризации сферы телекоммуникаций и IT откроется в подведомственном Минцифры Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Это практическая медиалаборатория по созданию научно-просветительского контента студентами креативных направлений СибГУТИ. Приоритетная тематика — телекоммуникационные и информационные технологии, на которых специализируется университет. Набор участников в проект откроется в январе 2025 года. В первые полгода планируется проведение образовательного блока, после которого участники проекта начнут работать над собственными творческими проектами, разрабатывать концепции и воплощать в реальность медиапродукты. Студенты смогут попробовать себя в дизайне, текстовых форматах, подкастинге и видеоконтенте», — говорится в сообщении.
Как отметил ректор вуза Юрий Зазуля, популяризация отрасли будет способствовать привлечению молодежи в науку, позволит упростить понимание сложных понятий и процессов в телекоммуникациях и информационных технологиях. Планируется, что медиаконтент будет способствовать повышению уровня осведомленности населения о телекоммуникационных и информационных технологиях в регионах присутствия СибГУТИ (Свердловская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Бурятия) и городах присутствия вузов Минцифры России (Москва, Санкт-Петербург, Тольятти).
СибГУТИ — крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и IT-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.