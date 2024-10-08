В Новосибирске откроется лаборатория для популяризации сферы телекоммуникаций и IT

«Это практическая медиалаборатория по созданию научно-просветительского контента студентами креативных направлений СибГУТИ. Приоритетная тематика — телекоммуникационные и информационные технологии, на которых специализируется университет. Набор участников в проект откроется в январе 2025 года. В первые полгода планируется проведение образовательного блока, после которого участники проекта начнут работать над собственными творческими проектами, разрабатывать концепции и воплощать в реальность медиапродукты. Студенты смогут попробовать себя в дизайне, текстовых форматах, подкастинге и видеоконтенте», — говорится в сообщении.