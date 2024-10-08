В Омске появился «Милый сердцу уголок»

«Жители проявили активность и приняли участие в конкурсе по благоустройству территории у своего дома. В результате у них появилась комплексная площадка, где юные омичи могут играть, а ребята постарше заниматься спортом. Всего в этом году в Центральном округе благоустройство проводится на 33 территориях», — рассказал первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.