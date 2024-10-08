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В Омске появился «Милый сердцу уголок»

Новая спортивная площадка появилась в Центральном округе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске во двора дома № 3 на улице 27-я Северная появилась новая спортивная площадка. Территория дома стала одним из победителей номинации «Решают люди».

Для детей на спортивной площадке установили игровое и спортивное оборудование. Стоимость проекта — более 3,7 млн рублей.

«Жители проявили активность и приняли участие в конкурсе по благоустройству территории у своего дома. В результате у них появилась комплексная площадка, где юные омичи могут играть, а ребята постарше заниматься спортом. Всего в этом году в Центральном округе благоустройство проводится на 33 территориях», — рассказал первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.

Ранее мы писали, что новая спортивная площадка появилась на Левобережье Омска.