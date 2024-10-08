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Стало известно, от чего умер сыгравший Виталия Наливкина актёр

У Андрея Неретина, сыгравшего вымышленного главу исполкома Уссурийского района, отказали внутренние органы.

Источник: PrimaMedia.ru

Установлена причина смерти актера Андрея Неретина, который сыграл Виталия Наливкина, в популярном шоу (18+). Как сообщили ИА PrimaMedia адвокаты, сегодня состоялось вскрытие тела и врачи установили почему умер артист.

«У него произошел отказ внутренних органов. Он по-честному держался и год не употреблял алкоголь. На фоне новостей о закрытии из-за нового уголовного дела расстроился, сорвался, выпил. Во-первых, это шоу ведь было его единственным источником дохода и проектом, в котором он раскрылся и реализовался как актер. Во-вторых, новая статья, которую предъявили творческой группе, очень тяжелая. Произошло обострение старых заболеваний, организм не выдержал», — сказал адвокат Алексей Клецкин.

Напомним, Андрей Неретин умер вечером 5 октября в больнице Уссурийска.

4 октября режиссеру проекта Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову предъявили новое обвинение в уголовном преступлении. К обвинениям о хулиганстве с применением взрывчатки при съемках одного из эпизодов сатирического шоу добавилась тяжелая статья об изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору (ч. 3 ст. 213 УК РФ и ч.2 ст. 223.1 УК РФ).

По этой статье творческой группе грозит от 10 до 15 лет. Как отмечают адвокаты, за взрывное устройство следователи приняли петарды, использовавшиеся для создания пиротехнического эффекта.

В этот же день Наливкин записал свое последнее видео, в котором заявил, что уходит в «отставку» с поста «председателя исполкома Уссурийского района», т.к. не может продолжать участие в проекте из-за давления.