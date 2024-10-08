Стало известно, от чего умер сыгравший Виталия Наливкина актёр

«У него произошел отказ внутренних органов. Он по-честному держался и год не употреблял алкоголь. На фоне новостей о закрытии из-за нового уголовного дела расстроился, сорвался, выпил. Во-первых, это шоу ведь было его единственным источником дохода и проектом, в котором он раскрылся и реализовался как актер. Во-вторых, новая статья, которую предъявили творческой группе, очень тяжелая. Произошло обострение старых заболеваний, организм не выдержал», — сказал адвокат Алексей Клецкин.