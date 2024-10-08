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Защита Копайгородского жалуется на изымание семейного имущества, приобретенного до брака

На задекларированное имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской наложили арест. Об этом сообщила «ТАСС»(18+) адвокат супруги экс-мэра Елизавета Меткина, пишет ИА KrasnodarMedia.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

— Ущерб, вменяемый бывшему мэру Сочи, составляет 3,7 млн рублей, однако следствие изымает все подряд, в том числе личные вещи, приобретенные моей доверительницей еще до брака, — рассказала адвокат супруги экс-мэра.

По данным адвоката, при обыске изъяли бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. При том, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано.

Напомним, Алексея Копайгородского представили к государственной награде и просят отпустить из СИЗО. Соответствующее ходатайство подписал генерал-майор, командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило.

Арестованного экс-мэра Сочи Копайгородского представили к госнаграде и просят отпустить.

Ходатайство подписал командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило.

Как раннее сообщало информагентство, экс-глава Сочи заключен под стражу до 18 ноября. Его подозревают в присвоении и растрате государственного имущества. К частности, земельных участков.