Защита Копайгородского жалуется на изымание семейного имущества, приобретенного до брака

— Ущерб, вменяемый бывшему мэру Сочи, составляет 3,7 млн рублей, однако следствие изымает все подряд, в том числе личные вещи, приобретенные моей доверительницей еще до брака, — рассказала адвокат супруги экс-мэра.
По данным адвоката, при обыске изъяли бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. При том, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано.
Напомним, Алексея Копайгородского представили к государственной награде и просят отпустить из СИЗО. Соответствующее ходатайство подписал генерал-майор, командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило.
Арестованного экс-мэра Сочи Копайгородского представили к госнаграде и просят отпустить.
Ходатайство подписал командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило.
Как раннее сообщало информагентство, экс-глава Сочи заключен под стражу до 18 ноября. Его подозревают в присвоении и растрате государственного имущества. К частности, земельных участков.