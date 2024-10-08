Защита Копайгородского жалуется на изымание семейного имущества, приобретенного до брака

По данным адвоката, при обыске изъяли бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. При том, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано.