На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря началась примерно в 05:42 мск 8 октября. Несмотря на предыдущие прогнозы синоптиков, она оказалась достаточно сильной. Ночь с 7 на 8 октября характеризовалась колебаниями между слабой и средней магнитными бурями.
По утверждению Леуса, сейчас сложно прогнозировать дальнейший уровень возмущений геомагнитного поля. Но не исключено, что сильная магнитная буря будет непродолжительной. В течение ближайших часов она ослабеет, после чего прекратится.
Эксперт отметил, что 7 октября на Солнце зафиксировали вспышку, достигшую наибольшего класса Х. Максимальная ее мощность пришлась на 22:13 мск.
Напомним, что во время сильных магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. К последствиям влияния колебаний геомагнитного поля относят скачки артериального давления, бессонницу, повышение рисков образования тромбов. На фоне подобных событий людям стоит внимательнее относиться к любым проявлениям плохого самочувствия, при необходимости обращаться за медицинской помощью.