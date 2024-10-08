На Земле началась сильная магнитная буря

Напомним, что во время сильных магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. К последствиям влияния колебаний геомагнитного поля относят скачки артериального давления, бессонницу, повышение рисков образования тромбов. На фоне подобных событий людям стоит внимательнее относиться к любым проявлениям плохого самочувствия, при необходимости обращаться за медицинской помощью.