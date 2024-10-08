Маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде переименуют в А-31

Автобусный маршрут Т-31 «улица 40 лет Победы — площадь Минина и Пожарского» планируется перевести на работу по госконтракту с номером А-31 с 11 ноября. Схема движения будет сохранена, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в соцсетях.