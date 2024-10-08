Спутники ДЗЗ смогут передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Холдинг Роскосмоса «Российские космические системы» (РКС) разработал аппаратуру для высокоскоростной передачи данных в интересах спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Она позволит аппаратам передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с, сообщили в пресс-службе РКС.
«Передовые технические решения, примененные специалистами в оборудовании и программном обеспечении, позволят передавать с орбиты до 1 Тб данных в высоком разрешении и со скоростью до 1500 Мбит/с», — говорится в сообщении.
Для реализации этих задач были разработаны решения, в частности — применение технологии виртуализации при построении системы хранения данных благодаря объединению нескольких накопителей в единый. В РКС добавили, что это позволит повысить производительность и отказоустойчивость системы, а также в разы увеличить количество хранимой, принимаемой и передаваемой информации. Целевая аппаратура сможет направлять на накопитель информации до 18 Гбит/с.
Как отметил замконструктора РКС по радиотехническим системам и комплексам Александр Мордвинов, системы высокоскоростных радиолиний являются для холдинга одной из основных компетенций. «При создании нового поколения этого оборудования мы стремились к тому, чтобы наша разработка существенно снижала габариты, массу и энергозатраты на формирование и прием сигналов при высокой надежности и безупречном качестве российской аппаратуры космического назначения», — сказал он.