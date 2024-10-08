Спутники ДЗЗ смогут передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с

Как отметил замконструктора РКС по радиотехническим системам и комплексам Александр Мордвинов, системы высокоскоростных радиолиний являются для холдинга одной из основных компетенций. «При создании нового поколения этого оборудования мы стремились к тому, чтобы наша разработка существенно снижала габариты, массу и энергозатраты на формирование и прием сигналов при высокой надежности и безупречном качестве российской аппаратуры космического назначения», — сказал он.