Калининградцы — против сокращения срока обучения в школе

Владимир Мединский предложил сократить срок обучения в школе до 11 лет для более ранней профессиональной подготовки. 6 из 10 калининградцев против этой идеи, считая её непозволительной роскошью и неготовностью детей к взрослой жизни. 61% опрошенных родителей школьников также не поддерживают инициативу.