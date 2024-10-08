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Калининградцы — против сокращения срока обучения в школе

Большинство калининградцев и родителей учеников не поддерживают сокращение срока обучения в школе.

Источник: КалининградLive

Таковы данные опроса сервиса подбора персонала SuperJob, проводившегося 25—27 сентября 2024 года.

Владимир Мединский предложил сократить срок обучения в школе до 11 лет для более ранней профессиональной подготовки. 6 из 10 калининградцев против этой идеи, считая её непозволительной роскошью и неготовностью детей к взрослой жизни. 61% опрошенных родителей школьников также не поддерживают инициативу.

Мужчины активнее высказываются против сокращения периода обучения (62% против 58% у женщин).

Противников инициативы больше среди калининградцев в возрасте от 35 до 44 лет (62%). 29% опрошенных считают целесообразным вернуть десятилетку, а 29% поддерживают сокращение сроков получения среднего образования. 11% опрошенных затрудняются с оценкой инициативы, считая её неэффективной и не способствующей адаптации школьников в профессиональной подготовке.

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