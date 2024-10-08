Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать в 2025 году

Жителей Ростовской области в 2025 году ждут несколько длинных выходных. Об этом можно судить по графику выходных и праздничных дней, который утвердили федеральные власти.
Новогодние каникулы в январе продлятся до 8 января. Дважды по четыре дня отдыха планируются в мае, с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Еще четыре дня в июне, с 12 по 15 июня. Также три праздничных дня выделили в ноябре, со 2 по 4 число.
23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье и субботу. Дни перенесли: выходной день с воскресенья, 23 февраля, на 8 мая, а с субботы, 8 марта, на 13 июня.
В целом в 2025 году из 365 календарных дней 247 будут рабочими, 118 дней — выходными и праздничными.