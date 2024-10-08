Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать в 2025 году

Новогодние каникулы в январе продлятся до 8 января. Дважды по четыре дня отдыха планируются в мае, с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Еще четыре дня в июне, с 12 по 15 июня. Также три праздничных дня выделили в ноябре, со 2 по 4 число.