Минздрав Крыма: стационар больницы № 7 в Симферополе нуждается в капремонте

Стационарный корпус Симферопольской городской клинической больница № 7 нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщает КИА.
Крымский Минздрав предложил включить капремонт больницы в госпрограмму на плановые периоды 2026 — 2030 годы. Сейчас проект этой программы проходит согласование в федеральном правительстве.
Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров отметил, что за сутки в приемное отделение больницы в экстренном порядке поступает около 100 пациентов. Кроме того, в медучреждении работает самая крупная в Крыму микролаборатория III уровня аккредитации. Она проводит большой объем исследований 1−4 категории сложности.
«За прошлый год здесь было выполнено более 162 тысяч исследований. Актуальными задачами является внедрение лабораторной информационной системы, полная автоматизация управления потоками», — отметил Натаров.