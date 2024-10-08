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Минздрав Крыма: стационар больницы № 7 в Симферополе нуждается в капремонте

Работы хотят включить в госпрограмму.

Источник: пресс-служба Минздрава Крыма

Стационарный корпус Симферопольской городской клинической больница № 7 нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщает КИА.

Крымский Минздрав предложил включить капремонт больницы в госпрограмму на плановые периоды 2026 — 2030 годы. Сейчас проект этой программы проходит согласование в федеральном правительстве.

Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров отметил, что за сутки в приемное отделение больницы в экстренном порядке поступает около 100 пациентов. Кроме того, в медучреждении работает самая крупная в Крыму микролаборатория III уровня аккредитации. Она проводит большой объем исследований 1−4 категории сложности.

«За прошлый год здесь было выполнено более 162 тысяч исследований. Актуальными задачами является внедрение лабораторной информационной системы, полная автоматизация управления потоками», — отметил Натаров.

медицина