Минздрав Крыма: стационар больницы № 7 в Симферополе нуждается в капремонте

Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров отметил, что за сутки в приемное отделение больницы в экстренном порядке поступает около 100 пациентов. Кроме того, в медучреждении работает самая крупная в Крыму микролаборатория III уровня аккредитации. Она проводит большой объем исследований 1−4 категории сложности.