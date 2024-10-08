Воронежская область оказалась во власти сильнейшей магнитной бури

Жители Воронежской области и других регионов ощутят сильную магнитную бурю, следует из информации от ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По словам Леуса, на Солнце зафиксировали вспышку класса Х. Это означает максимальный уровень солнечной активности. При этом специалисты не могут предугадать, как себя будет вести геомагнитное поле Земли.
Однако отмечается, что в ближайшие часы магнитная буря начнет ослабевать. В своей пиковой активности она получила три балла из возможных пяти.
Напомним, воронежцы уже переживали сильную магнитную бурю с 3 по 5 октября.