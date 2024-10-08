Мусульмане Приморья рассказали, как ислам относится к искусственному интеллекту

Современные мусульмане говорят — в любой вещи есть две стороны. День и ночь. Добро и зло. И так далее. Возьмем мобильный телефон — ты можешь в нём черпать информацию, необходимую для тебя, можешь общаться с родными и близкими. Но можешь зайти и увидеть такое, что волосы дыбом встают", — отметил Рамиль Кильмухаметов.