Мусульмане Приморья рассказали, как ислам относится к искусственному интеллекту

В большим интервью ИА PrimaMedia председатель Духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов рассказал, как ислам относится к искусственному интеллекту и прочим технологическим, а также общественным новшествам.
"Ислам никогда не отвергал и не отстранялся от технологий. Если взять историю исламской цивилизации, алгебра откуда пошла? Медицина, астрономия? Это все было придумано в исламском мире. Западное Возрождение случилось благодаря тому, что мусульмане сохранили труды античных философов и ученых.
Современные мусульмане говорят — в любой вещи есть две стороны. День и ночь. Добро и зло. И так далее. Возьмем мобильный телефон — ты можешь в нём черпать информацию, необходимую для тебя, можешь общаться с родными и близкими. Но можешь зайти и увидеть такое, что волосы дыбом встают", — отметил Рамиль Кильмухаметов.
«Решение проблем с мигрантами лежит в упорядочивании, а не в ужесточении политики».
Любая вещь, по его словам, имеет двойную природу — все зависит от того, как ты будешь ей пользоваться?
«Нравственность — это барьер, ограждающий человека от злой природы вещей. Искусственный интеллект, как помощник — да. Но опять же, через инструмент нравственности. Сейчас в мире ведутся новые войны гибридного формата. Когда искусственный интеллект принимает решение, как убить другого человека, как убить тысячу человек — это уже безнравственно», — отметил спикер.
Напомним, что председатель Духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов в большом разговоре с ИА PrimaMedia рассказал, что представляет собой мусульманская община в Приморье, чем живут, на что надеются и чем руководствуются ее представители.