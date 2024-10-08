В Свердловской области похолодает до −9 градусов

Жителей Свердловской области ждут последние теплые дни осени в 2024 году. На регион надвигается похолодание, последующего потепления не предвидится. Об этом сообщает издание KU66.RU со ссылкой на синоптика Алексея Пулина.
Пока в области сохраняется теплая погода. 8 октября столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов. Вероятен небольшой дождь.
— Осадки на фронте на территории области начнутся в среду вечером, когда циклон сместится в район Поволжья. Дождь ожидается кратковременным, который практически сразу сменится снегом, — рассказал синоптик Алексей Пулин.
Однако уже с 9 октября тепло пойдет на спад. С 10 октября и до конца недели воздух не прогреется выше +3 градусов. Ночью температуры будут опускаться до −9 градусов.