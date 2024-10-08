Воронежцы споют любимые хиты Окуджавы с Олегом Погудиным

В программе «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» (12+) Олег Погудин в сопровождении камерного ансамбля признанных мастеров Санкт-Петербургской филармонической сцены исполнит самые любимые многими поколениями зрителей композиции. Прозвучат «Бери шинель, пошли домой», «Ваше благородие, госпожа удача», «Ах, Арбат мой, Арбат» и множество других, которые все привыкли петь теплым вечером за семейным столом или под гитару у костра. В авторской песне раскрываются вечные темы веры, надежды и любви, потому они по-прежнему актуальны для всех возрастов.