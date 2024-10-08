Названа причина массового отключения света в микрорайонах Перми

Причину массового отключения электричества в микрорайонах Гайва и Заозерье в Перми сообщили perm.aif.ru в компании «Т-Плюс».
Речь идёт о происшествии, которое случилось в нескольких частях Перми днём 8 октября. Около 13 часов дня без света остались жители Гайвы и Заозерья. Как рассказала perm.aif.ru одна из взволнованных происшествием пермячек, отключение электричества коснулось и части домов в микрорайоне Верхняя Курья.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в компании «Т Плюс», технический сбой случился на ТЭЦ № 13 в 13:02 дня.
«В результате ограничена подача электроэнергии для жителей микрорайонов Гайва и Заозерье. В настоящее время проводятся восстановительные работы, часть клиентов уже подключена», — рассказали в компании сайту perm.aif.ru. В организации также добавили, что восстановительные работы планируют завершить до 14:00. В комментариях к постам про отключение пермяки стали сообщать, что электричество уже вернулось в часть жилых домов.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о массовом отключении, которое произошло в Индустриальном районе Перми. Несколько сотен домов остались без электричества вечером 24 сентября.