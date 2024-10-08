Названа причина массового отключения света в микрорайонах Перми

«В результате ограничена подача электроэнергии для жителей микрорайонов Гайва и Заозерье. В настоящее время проводятся восстановительные работы, часть клиентов уже подключена», — рассказали в компании сайту perm.aif.ru. В организации также добавили, что восстановительные работы планируют завершить до 14:00. В комментариях к постам про отключение пермяки стали сообщать, что электричество уже вернулось в часть жилых домов.