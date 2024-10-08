Туман и до +22°С прогнозируется в Беларуси 9 октября

В ночные и утренние часы местами может быть туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный 5−10 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, по западу — до 11 градусов. В некоторых районах по северо-востоку прогнозируются заморозки 0 — минус 2 градуса.