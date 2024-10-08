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Туман и до +22°С прогнозируется в Беларуси 9 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман в ночные и утренние часы, местами заморозки прогнозируются в Беларуси 9 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь во второй половине дня местами по западу пройдут небольшие кратковременные дожди.

В ночные и утренние часы местами может быть туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный 5−10 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, по западу — до 11 градусов. В некоторых районах по северо-востоку прогнозируются заморозки 0 — минус 2 градуса.

Днем воздух прогреется от плюс 12 по северо-востоку до 22 градусов по юго-западу.