Пассажирские перевозки на остров Путятина в Приморье начнутся в следующем году

Пассажирские перевозки на остров Путятина в Приморье начнутся ориентировочно во второй половине 2025 года. Для этого строят грузопассажирское судно вместимостью 25 человек, которое должно быть готово к этому времени. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на newsvl.ru.