Пассажирские перевозки на остров Путятина в Приморье начнутся в следующем году

Пассажирские перевозки на остров Путятина в Приморье начнутся ориентировочно во второй половине 2025 года. Для этого строят грузопассажирское судно вместимостью 25 человек, которое должно быть готово к этому времени. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на newsvl.ru.
Баржа будет курсировать между островом Путятина и поселком Дунай, входящим в городской округ Фокино.
В правительстве Приморского края сообщили, что средства на покупку судна заложены в бюджете региона. Новое судно для сообщения острова Путятина с материком необходимо его жителям. В 2022 году они несколько месяцев находились в транспортной блокаде — регулярное транспортное сообщение было нарушено из-за поломки судна. Многие жители острова лишились работы и возможности купить даже необходимые для жизни товары.
Жители острова обратились к Президенту России с просьбой предоставить им судно для сообщения с материком, и год назад строительство было начато.
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