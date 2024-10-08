В отличие от остальной Молдовы в Гагаузии педагоги перестали быть на грани выживания: Учителя в автономии уже более полугода получают ежемесячные надбавки в 2000 леев

Более 30 тысяч жителей Гагаузии получают уже на протяжении полугода ежемесячные надбавки в размере 2000 леев, среди которых — и педагоги автономии, сообщает gagauzia24.info.
Как отмечают сами учителя, помощь от лидера блока «Победа», мецената Илана Шора помогает им справляться с ростом цен и тарифов:
— Мы благодарны башкану за то, что есть такая поддержка. Это поднимает дух и желание работать!
— Спасибо большое Евгении Гуцул! Все учителя очень довольны, это для нас большая-большая помощь!
— Помощь очень нужна, особенно, когда дома есть лежачие больные и требуется очень много средств. Эта помощь очень помогает.
— Мы очень благодарны за эту помощь, хотя стаж большой, а зарплата совсем небольшая.
Центральные власти не повышают, а лишь индексируют зарплаты в системе образования.
Выплата ежемесячных надбавок было одним из ключевых обещаний в платформе Евгении Гуцул на выборах башкана.