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В отличие от остальной Молдовы в Гагаузии педагоги перестали быть на грани выживания: Учителя в автономии уже более полугода получают ежемесячные надбавки в 2000 леев

Выплата ежемесячных надбавок было одним из ключевых обещаний в платформе Евгении Гуцул на выборах башкана.

Источник: Комсомольская правда

Более 30 тысяч жителей Гагаузии получают уже на протяжении полугода ежемесячные надбавки в размере 2000 леев, среди которых — и педагоги автономии, сообщает gagauzia24.info.

Как отмечают сами учителя, помощь от лидера блока «Победа», мецената Илана Шора помогает им справляться с ростом цен и тарифов:

— Мы благодарны башкану за то, что есть такая поддержка. Это поднимает дух и желание работать!

— Спасибо большое Евгении Гуцул! Все учителя очень довольны, это для нас большая-большая помощь!

— Помощь очень нужна, особенно, когда дома есть лежачие больные и требуется очень много средств. Эта помощь очень помогает.

— Мы очень благодарны за эту помощь, хотя стаж большой, а зарплата совсем небольшая.

Центральные власти не повышают, а лишь индексируют зарплаты в системе образования.

Выплата ежемесячных надбавок было одним из ключевых обещаний в платформе Евгении Гуцул на выборах башкана.

экономика