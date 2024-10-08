Дожди принесут похолодание в Волгоград и область 9 октября

Переменная облачность, ветер, небольшие дожди и похолодание до +17 градусов ожидаются в Волгограде и области 9 октября. После теплого вторника прохладно и мокро в среду будет и в областном центре, и в районах региона, прогнозируют изменение погоды синоптики Волгоградского ЦГМС.
В Волгоградской области в ночь на 9 октября температура опустится до +7…+12 градусов, при прояснении — до +4. Весь день местами будет лить небольшой дождь. Днем в регионе +14…+19. В середине недели 10 и 11 октября существенных осадков уже не прогнозируют. Ночные температуры будут от нуля до +10, днем +15…+20.
В Волгограде небольшой дождь пройдет утром и днем 9 октября. Будет ветрено. Ночью +11, днем +17. В среду и четверг будет сухо, но заметно прохладней: ночью +8, днем +17.