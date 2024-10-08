Дожди принесут похолодание в Волгоград и область 9 октября

В Волгоградской области в ночь на 9 октября температура опустится до +7…+12 градусов, при прояснении — до +4. Весь день местами будет лить небольшой дождь. Днем в регионе +14…+19. В середине недели 10 и 11 октября существенных осадков уже не прогнозируют. Ночные температуры будут от нуля до +10, днем +15…+20.