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Ночная температура воздуха опустится до 0 градусов в Ростовской области

Похолодание до 0 градусов ожидается в Ростовской области

К середине недели в отдельных территориях Ростовской области ночная температура воздуха может опуститься до 0 градусов. Об этом рассказали донские синоптики.

По прогнозу, холодная ночь ожидается уже 9 октября, но в этот период еще сохранится плюс: в среднем будет +8−13, по северу и западу — до +4 градусов.

Ночью 10 октября будет +6−11, местами до +2, а по северу области до 0 градусов.

Днем в среду и в четверг воздух должен прогреваться до +15−20, по югу до +23−24 градусов. Ветер сохранится преимущественно северо-западный 4−9 и 6−11 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с.