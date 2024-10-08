Ночная температура воздуха опустится до 0 градусов в Ростовской области

К середине недели в отдельных территориях Ростовской области ночная температура воздуха может опуститься до 0 градусов. Об этом рассказали донские синоптики.
По прогнозу, холодная ночь ожидается уже 9 октября, но в этот период еще сохранится плюс: в среднем будет +8−13, по северу и западу — до +4 градусов.
Ночью 10 октября будет +6−11, местами до +2, а по северу области до 0 градусов.
Днем в среду и в четверг воздух должен прогреваться до +15−20, по югу до +23−24 градусов. Ветер сохранится преимущественно северо-западный 4−9 и 6−11 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с.