Юрист предложил штрафовать страховые компании за отказ от продажи полиса ОСАГО

— В России большое количество регионов, в которых около 80 процентов автомобилистов ездит без полиса ОСАГО. Однако не учитывается тот факт, что на рынке услуг по ОСАГО существует в том числе и злоупотребление со стороны подавляющего большинства страховых компаний. Они на многие транспортные средства во многих регионах просто физически не продают полисы ОСАГО. Таким образом, граждане, которые приобрести этот полис не могут, фактически будут страдать дважды. С одной стороны, от государства, которое будет их активно привлекать, с другой стороны, от того, что страховые компании им полисы не продают, — рассказал Воропаев.