Юрист предложил штрафовать страховые компании за отказ от продажи полиса ОСАГО

Наличие полиса ОСАГО начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Водителям без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». «Вечерняя Москва» узнала у автоюриста Льва Воропаева, зачем необходимо это нововведение и как это будет работать.
По его словам, проверка наличия полиса ОСАГО у водителей технически будет проходить так же, как на данный момент проходят постановления о фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
— Информацию будут брать из единой базы, где содержится информация о наличии действующего полиса ОСАГО на определенный автомобиль. Эти данные доступны даже для обычных граждан, поэтому технических проблем быть не должно, — считает Воропаев.
Специалист подчеркнул, что до 1 марта 2025 года будут приходить не штрафы, а предупреждения на сайт госуслуги в виде такого же документа.
— Например, в предупреждении будет написано: установлено, что вы передвигаетесь на автомобиле, а ваш автомобиль не застрахован по ОСАГО. Примите меры для страхования. С 1 марта 2025 года вы будете получать штрафы, если будете продолжать управлять транспортным средством, не застрахованным по ОСАГО, — объяснил собеседник «ВМ».
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При этом автомобилист будет получать одно предупреждение в день, а впоследствии и штраф, даже если он будет проезжать несколько камер за день, уточнил юрист.
Автоэксперт отметил, что данное нововведение будет стимулировать граждан, у которых есть возможность, приобрести полис ОСАГО.
— В России большое количество регионов, в которых около 80 процентов автомобилистов ездит без полиса ОСАГО. Однако не учитывается тот факт, что на рынке услуг по ОСАГО существует в том числе и злоупотребление со стороны подавляющего большинства страховых компаний. Они на многие транспортные средства во многих регионах просто физически не продают полисы ОСАГО. Таким образом, граждане, которые приобрести этот полис не могут, фактически будут страдать дважды. С одной стороны, от государства, которое будет их активно привлекать, с другой стороны, от того, что страховые компании им полисы не продают, — рассказал Воропаев.
Юрист предложил задуматься о введении штрафов для страховых компаний, которые создают такие условия, что граждане не могут приобрести полис ОСАГО.
— Это, к сожалению, системная проблема, и она никак не решается, — заявил эксперт.
С 1 октября вступили в силу и другие изменения, связанные с ОСАГО. Теперь на бланке извещения об аварии, который водители получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код, перенаправляющий пользователя на сайт госуслуг. Там для автомобилистов подготовили подробное описание, как оформить аварию по европротоколу без участия ГИБДД.