Декрет о суде № 1

В ход пошло и «обычное право». В ряде постановлений губернских советов прямо указывалось, что в новый суд не могли быть включены люди с юридическим образованием. Мотив таких решений заключался в том, что все юристы в России получили это образование в царские времена, когда всё право было якобы нацелено на создание неравноправия для трудящихся и служило классовым интересам помещиков и буржуазии.