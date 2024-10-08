В Петербурге пройдет самая холодная ночь

По словам Колесова, предстоящая ночь в Петербурге и Ленобласти будет самой холодной на фоне соседних ночей. Температура понизится до +1…+3 градусов.
Выход циклона в среду принесет дождь, а в четверг возможны осадки в виде мокрого снега.
С завтрашнего дня уровень воды понизится:
«Вода на акватории Финского залива начнет уходить на запад. В связи с этим в реках и каналах Санкт-Петербурга продолжится понижение уровня воды, которое может достигать 60−70 см. ниже ноля Кронштадтского футштока».
Во вторник, 8 октября, погоду в Северной столице будет формировать гребень антициклона с севера.