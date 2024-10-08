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В Петербурге пройдет самая холодная ночь

В Петербурге начинаются холодные и облачные дни, температура воздуха днем будет достигать до +8…+9 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°

По словам Колесова, предстоящая ночь в Петербурге и Ленобласти будет самой холодной на фоне соседних ночей. Температура понизится до +1…+3 градусов.

Выход циклона в среду принесет дождь, а в четверг возможны осадки в виде мокрого снега.

С завтрашнего дня уровень воды понизится:

«Вода на акватории Финского залива начнет уходить на запад. В связи с этим в реках и каналах Санкт-Петербурга продолжится понижение уровня воды, которое может достигать 60−70 см. ниже ноля Кронштадтского футштока».

добавил Колесов

Во вторник, 8 октября, погоду в Северной столице будет формировать гребень антициклона с севера.