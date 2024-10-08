Бакальчук просит признать недействительными 24 сделки фирмы «Вайлдберриз»

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Владислав Бакальчук в иске просит признать недействительными 24 сделки по отчуждению ООО «Вайлдберриз» доли в размере 100% уставного капитала ряда компаний в пользу ООО «РВБ», говорится в определении арбитражного суда Московской области.
Также истец, который в рамках спора заявлен как участник ООО «Вайлдберриз», просит суд признать недействительной сделку по передаче компанией «Вайлдберриз» в пользу ООО «РВБ» права администрирования доменного имени WB.RU. В качестве ответчиков заявлены Татьяна Бакальчук, ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ».
Заявление оставлено без движения до 7 ноября в связи с тем, что Бакальчук не представил суду доказательств надлежащего уведомления компании «Вайлдберриз» и Татьяны Бакальчук о подаче иска.
Кроме того, ранее Савеловский суд Москвы получил иск Владислава Бакальчука к Татьяне Бакальчук и ООО «РВБ» о признании недействительной сделки по передаче доменного имени маркетплейса Wildberries. «В поданном иске заявитель просит суд признать недействительной сделку между Бакальчук Т. В. и ООО “РВБ” по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU и применить последствия недействительности сделки», — уточнили в суде.