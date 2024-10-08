Бакальчук просит признать недействительными 24 сделки фирмы «Вайлдберриз»

Кроме того, ранее Савеловский суд Москвы получил иск Владислава Бакальчука к Татьяне Бакальчук и ООО «РВБ» о признании недействительной сделки по передаче доменного имени маркетплейса Wildberries. «В поданном иске заявитель просит суд признать недействительной сделку между Бакальчук Т. В. и ООО “РВБ” по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU и применить последствия недействительности сделки», — уточнили в суде.