Лицом к лицу: Археологи нашли под Ростовом необычное захоронение 18 века

В городе Азове Ростовской области археологи ведут раскопки на месте, где люди живут еще с античности. О том, что там уже нашли, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал археолог Дмитрий Зенюк.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ.
Итак, хутор Задонье, где ведутся раскопки, хоть и считается частью Азова, и даже называется просто улицей, фактически является отдельным населенным пунктом. Сам он расположен через реку от города. А с «большой землей» его связывает только катер.
Сейчас из-за прокладки газопровода там проходят, так называемые, спасательные археологические раскопки.
По словам специалистов, на месте этого хутора издавна кипела жизнь. Все благодаря очень выгодному месторасположению. Так, рядом был Азак, который являлся частью Великого Шелкового пути, и был в то время одним из крупнейших городов мира.
Но жили люди там, как минимум, начиная с античности. Как предполагают археологи, скорее всего они занимались рыболовством и ремесленничеством.
СЕРЬГА В ВИДЕ ЗНАКА ВОПРОСА И МОНЕТЫ.
— У нас самые ранние находки, на данный момент, периода античности — первого-третьего веков нашей эры. Затем — идет грунтовый некрополь XIV века, относящийся к периоду Золотой орды. Мы нашли девять погребений того времени. А между этими двумя эпохами есть и другая находка — череп, который, возможно, принадлежит хазару. Так ли это, станет понятно только после обработки частей керамики, которая была найдена рядом.
Среди инвентаря XIV века на той же территории встречаются и железные ножи, и медные монеты, и игольница, заткнутая бусиной, и серьга в виде знака вопроса.
Когда в XV веке Азак захватили турки, он стал их крепостью. Находки того периода также археологи подняли из земли во время своей экспедиции.
Основной же памятник, который расположен в Задонье — Петровская крепость. Ее в конце XVII века — начале XVIII века построил еще Петр I. Сейчас юридически она считается частью Азовской крепости.
— У нас есть ядра времен крепости разных калибров — мелкие, средние и большие. А также много курительных трубок. Мы их называем турецкими. Хотя использовать их могли как турки, так и русские. Также нашли и монеты той эпохи.
ВЫКОПАЛИ ЯМУ ДЛЯ ДВОИХ.
После того, как крепость утратила свое военное значение, люди остались там жить. Так и образовался хутор Задонье, который и существует до сих пор. Там же историки нашли два могильника, один из которых датируется XVIII веком, а другой, предположительно, XIX веком.
— Там были похоронены русские люди. В одном, вероятно, из гарнизона крепости. А в другом — жители поселка, который остался после нее.
На могильнике XVIII века, на данный момент, исследовано два погребения: в первом был захоронен один человек, а во втором — два.
— Любопытно, как они были захоронены: первый лежал на спине, а второго положили сверху лицом к лицу.
— Мы пока не понимаем, зачем так было сделано. Допустим, они выкопали яму для двоих, не захотев делать вторую. Но почему положили именно так?
И, наконец, третий могильник. В нем археологи нашли 25 (!) погребений. И он оказался пока самой интересной находкой за всю экспедицию.
УМЕРЛА ВО ВРЕМЯ РОДОВ?
— Это чисто христианский некрополь, по типу современных кладбищ: деревянные гробы, ориентировка восток-запад, головой на запад.
Среди инвентаря там оказались пуговицы и плохо сохранившиеся украшения.
— По пыли в форме крестиков мы можем судить, что они присутствуют в захоронениях. Хотя их не получится даже взять в руки.
Больше всего археологов заинтересовала найденная в погребении женщина.
— Предположительно, частично в ее утробе находится ребенок. Часть из костей малыша сдавлена в районе тазобедренных костей. Одна из версий — что она умерла во время родов, когда младенец уже частично появился на свет. Но это пока лишь предположение. Более точно, мы надеемся, нам смогут подсказать судебно-медицинские эксперты, к которым мы намерены обратиться за помощью. А пока останки зарисовывают после чего извлекут из земли.
Также археологи еще пока не могут точно ответить, когда именно было сделано это погребение. Скорее всего, это захоронение сделано в XIX веке, а может и раньше. Но более точно, с погрешностью до 25 лет, поможет установить радиоуглеродный анализ, который и проведут специалисты.
Известно, что в Задонье археологи планируют проводить раскопки до конца октября. А после им предстоит изучение поднятых из земли находок.