Лицом к лицу: Археологи нашли под Ростовом необычное захоронение 18 века

— У нас самые ранние находки, на данный момент, периода античности — первого-третьего веков нашей эры. Затем — идет грунтовый некрополь XIV века, относящийся к периоду Золотой орды. Мы нашли девять погребений того времени. А между этими двумя эпохами есть и другая находка — череп, который, возможно, принадлежит хазару. Так ли это, станет понятно только после обработки частей керамики, которая была найдена рядом.