Районный суд признал информацию о розыске машины отсутствующей в базе Интерпола

По мнению Косачева, информация о международном розыске автомобиля, размещенная правоохранительными органами Канады по линии Интерпола, является недостоверной, а непредоставление в МВД запрошенных сведений в подтверждение розыска, а также факта и обстоятельств совершенной кражи транспортного средства, данных о потерпевшем, в отсутствие запроса Канады в рамках договора о правовой помощи, говорят о том, что сведения, размещенные в информационной базе ГИБДД, а также постановка авто на учет разыскиваемых транспортных средств, основываются на неподтвержденной информации и, по сути, являются отсутствующими. Заявитель отмечает, что на территории России его автомобиль не является объектом преступления.