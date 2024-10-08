Районный суд признал информацию о розыске машины отсутствующей в базе Интерпола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РАПСИ. Московский районный суд Петербурга признал недостоверными сведения о международном розыске Канадой автомобиля, приобретенного петербуржцем в Киргизии, сообщила РАПСИ руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
История дела.
Петербуржец Данила Косачев 17 декабря 2023 купил в Бишкеке пикап DODGE RAM. Вернувшись в Петербург, 17 февраля 2024 Косачев продал автомобиль женщине, которая пыталась поставить его на учет.
Договор продажи автомобиля 5 марта был расторгнут, а 11 марта постановлением УМВД отказано в возбуждении дела в связи с отсутствием признаков преступления. Данным постановлением установлено, что идентификационный номер автомобиля изменению не подвергался, на двигателе автомобиля каких-либо маркировочных обозначений, возможных мест их нанесения, а также признаков уничтожения не обнаружено.
Тем не менее 18 марта Косачеву было отказано в регистрации транспортного средства по причине его розыска. В результате запрета на осуществление регистрационных действий, Косачев оказался не вправе пользоваться автомобилем.
Исковое заявление.
Косачев подал в Московский районный суд иск к МВД России и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о признании сведений отсутствующими и об их исключении.
По мнению Косачева, информация о международном розыске автомобиля, размещенная правоохранительными органами Канады по линии Интерпола, является недостоверной, а непредоставление в МВД запрошенных сведений в подтверждение розыска, а также факта и обстоятельств совершенной кражи транспортного средства, данных о потерпевшем, в отсутствие запроса Канады в рамках договора о правовой помощи, говорят о том, что сведения, размещенные в информационной базе ГИБДД, а также постановка авто на учет разыскиваемых транспортных средств, основываются на неподтвержденной информации и, по сути, являются отсутствующими. Заявитель отмечает, что на территории России его автомобиль не является объектом преступления.
Решение суда.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов, в решении суда говорится, что Канада входит в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
«Существующие внешнеполитические взаимоотношения, с учетом введенного запрета на непосредственные взаимоотношения Канады и России по линии Интерпола и отсутствие ответа на запрашиваемую НЦБ Интерпола МВД РФ информацию (это подтверждается материалами дела), данное бездействие может носить длительный, не определяемый по срокам характер, что напрямую ущемляет права и интересы заявителя, в отношении которого были внесены неподтвержденные сведения о международном розыске его автомобиля», — излагает Лебедева позицию суда.
Суд отметил, что постановка автомобиля Косачева на учет разыскиваемых транспортных средств осуществлена в отсутствие документального информационного обеспечения со стороны Интерпола Канады, а сведения о краже авто заявителя на территории этой страны носят для России предположительный характер.
«Таким образом, введение иностранным государством режима по сути неправового ограничения прав собственника, умаляет гарантированный Конституцией РФ и международными нормами права институт уважения частной собственности», — говорится в сообщении.
В своем решении суд указал что, транспортное средство было приобретено заявителем 17 декабря 2023, но по состоянию на 21 декабря 2023, исходя из рекомендованной Интерполом международной базы проверки идентификационных номеров транспортных средств, оно не числилось похищенным, и по данным Министерства транспорта Канады было в законном владении. Таким образом, сведения о международном розыске авто заявителя, очевидно, являются недостоверными.
«Суд признал отсутствующими сведения о международном розыске DODGE RAM по линии Интерпола на территории РФ. Решение является основанием для исключения из учета разыскиваемых по каналам Интерпола DODGE RAM во всех автоматизированных информационно-поисковых системах ГИАЦ МВД России, ФИС ГИБДД-М, в других подразделениях МВД России, а также исключения сведений о запрете ГУ МВД РФ по СПб и ЛО на совершение регистрационных действий в отношении ТС», — отметила Лебедева, добавив, что на решение суда была подана апелляционная жалоба.