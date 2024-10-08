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Сайты судов Новосибирской области недоступны из-за хакерской атаки

Проблемы с доступом к ресурсам ГАС «Правосудие» возникли по всей стране.

Источник: РИА "Новости"

С 6 октября в Новосибирской области и других регионах страны оказались недоступны сайты судов. Предположительно проблемы с системой ГАС «Правосудие» возникли из-за атаки хакеров.

Новосибирские судебные интернет-ресурсы перестали работать вечером 6 октября. Вне зоны доступа оказались сайты областного, гарнизонного военного, всех районных судов города и области, а также Управления судебного департамента НСО. Страницы учреждений по-прежнему не загружаются.

Аналогичная ситуация с судебными интернет-ресурсами наблюдается по всей стране, лишь сайты судов Москвы сохраняют работоспособность.

По информации telegram-канала «Кибервойна», система ГАС «Правосудие» подверглась кибератаке и якобы ответственность на себя взяла некая хакерская группа, связанная со спецслужбами Украины.

Стоит отметить, что система ГАС «Правосудие» и раньше далеко не всегда работала стабильно.

Напомним, что накануне новосибирский провайдер «Электронный город» объяснил глобальный сбой в своей работе кибератакой.

Иван ЛУДНОВ.