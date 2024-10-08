Экс-инспектор Гусев подал иск о восстановлении в полиции Новосибирской области

Напомним, что 3 июля экипаж ДПС с Барановым и Станкевичем преследовал питбайк с двумя 13-летними детьми, которые не остановились по требованию. Во время погони питбайк наехал на вкопанное в землю резиновое колесо, опрокинулся и влетел в опору ЛЭП. В результате аварии пострадали оба ребенка.