Экс-инспектор Гусев подал иск о восстановлении в полиции Новосибирской области

Экс-сотрудники ГИБДД, уволенные из органов по отрицательным основаниям, подали иск о восстановлении на рабочем месте. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.
— В Мошковский районный суд Новосибирской области поступили иски о восстановлении на работе, признании незаконными приказов об увольнении сотрудников ГИБДД Новосибирской области. 25 сентября — от Баранова Виталия и Станкевича Семёна, 8 октября — от Гусева Александра, — говорится в сообщении.
Напомним, что 3 июля экипаж ДПС с Барановым и Станкевичем преследовал питбайк с двумя 13-летними детьми, которые не остановились по требованию. Во время погони питбайк наехал на вкопанное в землю резиновое колесо, опрокинулся и влетел в опору ЛЭП. В результате аварии пострадали оба ребенка.
Инспектор Гусев 3 года назад застрелил азербайджанца Векила Абдуллаева во время погони на дороге. Делом об его увольнении заинтересовался глава СКР Бастрыкин.