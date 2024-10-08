Стала известна погода в Омске на 14 дней

Спрогнозированы Омску и осадки. Так, в четверг, 10 октября, может пройти небольшой дождь, а пятницу, 11 октября, вовсе ожидается снег. Также снег с дождем в небольших объемах могут пройти в субботу, 19 октября и понедельник, 21 октября 2024 года.