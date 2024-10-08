Стала известна погода в Омске на 14 дней

Так, среда, 9 октября 2024 года, станет, скорей всего, последним в этом году теплым днем, температура воздуха достигнет +15 °C. В четверг, 10 октября 2024 года, она снизится до +5 °C.
С пятницы, 11 октября, до конца недели похолодает до +1 °C днем, а по ночам — до −7 °C.
С понедельника, 14 октября, обещано небольшое потепление до +4…+6 °C днем, ночью — до 0…+1 °C. Такая погода сохранится на неделю, до 21 октября.
Спрогнозированы Омску и осадки. Так, в четверг, 10 октября, может пройти небольшой дождь, а пятницу, 11 октября, вовсе ожидается снег. Также снег с дождем в небольших объемах могут пройти в субботу, 19 октября и понедельник, 21 октября 2024 года.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации материала и может измениться.