Рассказываем, где отключат горячую воду в Иркутске 9 октября 2024

В Свердловском округе воду вернут к 22:00, а в некоторых домах уже к 17:00. В Ленинском округе работы закончат к 16:00, а в Октябрьском к 17:00. Вот по каким адресам пройдет отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024.