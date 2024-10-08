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Рассказываем, где отключат горячую воду в Иркутске 9 октября 2024

Горячую воду отключат в трех округах Иркутска 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024 пройдет сразу в трех округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей областного центра, ограничения коснутся Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов.

Отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Лермонтова, 92, 279, Волжская, 20, Иртышская, 5. Работы необходимо провести для избежания аварий в зимнее время, — сказано в телеграмм-канале оператора.

Воды не будет в трех округах. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

В Свердловском округе воду вернут к 22:00, а в некоторых домах уже к 17:00. В Ленинском округе работы закончат к 16:00, а в Октябрьском к 17:00. Вот по каким адресам пройдет отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре сгорело кафе быстрого питания.