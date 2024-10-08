Рассказываем, где отключат горячую воду в Иркутске 9 октября 2024

Отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024 пройдет сразу в трех округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей областного центра, ограничения коснутся Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Лермонтова, 92, 279, Волжская, 20, Иртышская, 5. Работы необходимо провести для избежания аварий в зимнее время, — сказано в телеграмм-канале оператора.
В Свердловском округе воду вернут к 22:00, а в некоторых домах уже к 17:00. В Ленинском округе работы закончат к 16:00, а в Октябрьском к 17:00. Вот по каким адресам пройдет отключение горячей воды в Иркутске 9 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре сгорело кафе быстрого питания.