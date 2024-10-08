Куда звонить пермякам, если батареи не греют

Прямая телефонная линия по вопросам отопления пройдет 9 октября в городском кол-центре. На вопросы горожан будут отвечать депутат Пермской городской Думы Николай Булатов, первый заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Олег Белоусов, начальник управления развития коммунальной инфраструктуры департамента ЖКХ администрации Перми Оксана Кислякова и заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.
— Вопросы, связанные с отоплением, всегда одни из приоритетных, они касаются комфорта и безопасности наших горожан. Поэтому контролируем ситуацию на протяжении всего года: как на этапе подготовки сетей к зиме, так и на протяжении всего отопительного сезона. В этом году подача тепла в Перми уже стартовала, но иногда возникают проблемы, связанные с авариями на сетях или недостаточной температурой носителя. Мы с депутатами всегда на связи с горожанами и часто получаем обращения, связанные с качеством отопления. Такие прямые линии — это рабочий инструмент, который позволяет оперативно получить информацию и решить возникающие вопросы, — рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Звонки от пермяков будут принимать 9 октября с 11:00 до 13:00 по телефону кол-центра: 2−059−059.