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Диетолог перечислила вызывающие тромбоз продукты

Риск тромбоза возрастает при употреблении алкоголя, кофе и сладостей, рассказала порталу «Москва 24» диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Огурцы соленые в банке.
Источник: Shutterstock

Эксперт отметила, что употребление сладостей, алкоголя, кофе и соленых продуктов приводит к сгущению крови и образованию тромбов. Так, алкоголь способствует «обезжириванию» клеток крови. Из-за этого они слипаются.

Аналогичный эффект происходит и при частом употреблении в пищу конфет, пирожных, тортов. В этом случае кровь начинает напоминать сироп. Образованию тромбов способствует и соль, содержащаяся в консервированных продуктах.

Для того чтобы избежать сгущения крови, диетолог рекомендует есть больше свеклы, лимонов и чеснока, готовить на оливковом и льняном масле. Разжижению крови способствует употребление в пищу малины, содержащей салицилаты.

Эксперт порекомендовала регулярно пить больше воды. Норма употребления жидкости зависит от веса конкретного человека и рассчитывается, исходя из показателя 30 миллилитров на 1 килограмм для женщин и 35 миллилитров на 1 килограмм для мужчин.