Диетолог перечислила вызывающие тромбоз продукты

Эксперт отметила, что употребление сладостей, алкоголя, кофе и соленых продуктов приводит к сгущению крови и образованию тромбов. Так, алкоголь способствует «обезжириванию» клеток крови. Из-за этого они слипаются.
Аналогичный эффект происходит и при частом употреблении в пищу конфет, пирожных, тортов. В этом случае кровь начинает напоминать сироп. Образованию тромбов способствует и соль, содержащаяся в консервированных продуктах.
Для того чтобы избежать сгущения крови, диетолог рекомендует есть больше свеклы, лимонов и чеснока, готовить на оливковом и льняном масле. Разжижению крови способствует употребление в пищу малины, содержащей салицилаты.
Эксперт порекомендовала регулярно пить больше воды. Норма употребления жидкости зависит от веса конкретного человека и рассчитывается, исходя из показателя 30 миллилитров на 1 килограмм для женщин и 35 миллилитров на 1 килограмм для мужчин.