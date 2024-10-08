Рассказываем все, что нужно знать об акции Монетная неделя в Иркутске 2024

— Кто-то приходил с копилками, а кто-то приносил мелочь в банках, ведрах и даже мешках, — сообщили тогда в отделении Банка России по Иркутской области. — В один из офисов иркутянин для обмена принес коробку весом около трех килограммов с монетами номиналом от 1 до 50 копеек. Только пересчет принесенных монет у сотрудников занял более четырех часов.