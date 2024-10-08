Рассказываем все, что нужно знать об акции Монетная неделя в Иркутске 2024

Монетная неделя в Иркутске 2024 стартовала 7 октября. Это всероссийская акция, целью которой является возвращение в оборот монет, что лежат у сибиряков без дела. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства социального развития, опеки и попечительства региона.
Монетная неделя в Иркутске 2024 продлится, не смотря на свое название, не неделю. Принимать мелочь будут до 20 октября.
— Монеты можно без оплаты комиссии обменять на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет, — уточнили в минсоцразвитии Иркутской области.
Монетная неделя в Иркутске 2024 проходит при поддержке Банка России. По данным организаторов, в Приангарье в ней участвуют 59 «пунктов» — это банковские отделения и магазины, в Иркутске находятся 22 из них.
Сдать монеты могут также жители Ангарска, Шелехова, Братска, Байкальска, Нижнеудинска, Тулуна, Усть-Кута, Усть-Илимска, Зимы, Качуга, Еланцов, Баяндая, Бирюсинска, Черемхова, Усолья-Сибирского, Жигалова, Ербогачена, Свирска, Тайшета и других (см. адреса ниже).
Какие монеты принимают? От 1 копейки до 10 рублей, выпущенные начиная с 1997 года. Кстати, монеты лучше рассортировать заранее дома, тогда процедура обмена займет меньше времени.
Внимание! Не забудьте паспорт, если понесете мелочь в банк. Удостоверение личности не понадобится, если вы выберете пунктом обмена магазин (именно обмена, зачислить средства на счет здесь не получится, только обменять на бумажные купюры — прим. авт.).
Стоит отметить, что обменять «железные» копейки и рубли на банкноты можно в любом банке, даже если у вас там нет личного счета. Но! Если хотите зачислить сумму на счет, то лучше обратиться в отделение своего банка.
Монетная неделя в Иркутске 2024 проходит не впервые. Прошлая неделя сдачи монет прошла в Приангарье весной. В отделении Банка России по Иркутской области после подсчетов рассказали, что жители региона принесли на обмен 1625 килограммов мелочи, что в пересчете оказалось больше 1.5 миллионов рублей.
— Кто-то приходил с копилками, а кто-то приносил мелочь в банках, ведрах и даже мешках, — сообщили тогда в отделении Банка России по Иркутской области. — В один из офисов иркутянин для обмена принес коробку весом около трех килограммов с монетами номиналом от 1 до 50 копеек. Только пересчет принесенных монет у сотрудников занял более четырех часов.
Монетная неделя в Иркутске 2024: адреса в Иркутске.