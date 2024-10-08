На Земле произошла очередная сильная магнитная буря

В утренние часы 8 октября возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Как указал Леус, произошло это вопреки прогнозам. «Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно», — отмечает эксперт.
Во второй половине дня 8 октября геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние.
А между тем на Солнце произошла еще одна вспышка максимального возможного класса Х. Ее интенсивность оценена в Х2,1. Пик мощности этой вспышки пришелся на 22.13 минут 7 октября по минскому времени. Предварительно прогнозируется, что влияние вспышки на Землю будет небольшим, так как группа солнечных пятен уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля.