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На Земле произошла очередная сильная магнитная буря

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ранним утром на Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом проинформировал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В утренние часы 8 октября возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Как указал Леус, произошло это вопреки прогнозам. «Как поведет себя геомагнитное поле в дальнейшем, предсказать сложно», — отмечает эксперт.

Во второй половине дня 8 октября геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние.

А между тем на Солнце произошла еще одна вспышка максимального возможного класса Х. Ее интенсивность оценена в Х2,1. Пик мощности этой вспышки пришелся на 22.13 минут 7 октября по минскому времени. Предварительно прогнозируется, что влияние вспышки на Землю будет небольшим, так как группа солнечных пятен уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля.

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