Charli XCX тайно снялась в фильме летом в Варшаве

Британская электропоп-певица Charli XCX в августе снялась в секретном проекте в столице Польши Варшаве. Картина получила название Erupcja (с польского — «извержение»).
Информацию раскрыли изданию Variety режиссер Пит Оз и драматург, актер Джереми О. Харрис. По их словам, фильм расскажет историю «взрывоопасных» взаимоотношений двух женщин — польки (ее сыграет Лена Гора) и иностранки (Charli XCX). Польша также станет самостоятельным персонажем ленты.
Участники съемок предпочитали держать их в тайне не из-за популярности артистки, а потому, что Оз обычно работает таким образом. Тем не менее звезду много узнавали на улицах, и слухи о проекте просочились в сеть.
«Чарли — превосходная актриса У нее была сцена, где она плакала, хотя ее об этом не просили, — она могла выдать все», — поделился Пит.
Ранее стало известно, что девушка появится в комедийном сериале «Гиперкомпенсация».