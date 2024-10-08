Омский НПЗ получил престижные награды от правительства региона

ОНПЗ признали лучшим среди производственных предприятий региона в области социальной эффективности. Предприятие победило в областном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Омский НПЗ занял первое место в двух номинациях — «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».
Эксперты конкурса высоко оценили программу «Здоровье и благополучие», реализованную на предприятии, благодаря которой сотрудники могут заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Также, на решение повлияли реализованные на ОНПЗ программа ДМС, организация санаторно-курортного лечения и собственная спортивная инфраструктура.
«Омский НПЗ регулярно подтверждает высокий уровень условий труда по самым современным стандартам. Достойна особого внимания система охраны здоровья и благополучия сотрудников. Уверена, что опыт ОНПЗ в этой сфере должен быть применен и на других промышленных предприятиях региона», — сказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Как рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, предприятие ведет большую работу по сохранению и укреплению здоровья сотрудников.
«Победа в региональном этапе конкурса свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении. Мы создали систему, которая включает все составляющие благополучия наших сотрудников — от профилактики заболеваний и до поддержки здорового образа жизни», — сказал Олег Белявский.
Отдельно жюри конкурса отметило предприятие Нефтехимремонт, занявшее первое место в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» и ставшее лучшим работодателем года.