Омский НПЗ получил престижные награды от правительства региона

«Победа в региональном этапе конкурса свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении. Мы создали систему, которая включает все составляющие благополучия наших сотрудников — от профилактики заболеваний и до поддержки здорового образа жизни», — сказал Олег Белявский.