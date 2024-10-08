Более 40 атомщиков вошли в число потенциальных доноров костного мозга

— Донорству у нас всегда уделялось особое внимание. 330 сотрудников атомной станции включены в базу данных городской Станции переливания крови как постоянные доноры. При этом 12 из них имеют статус «Почетный донор». Это проявление гражданской и жизненной позиции, милосердия и высокой социальной ответственности, человечный и благородный поступок. Мы будем поддерживать развитие этого волонтерского направления, которое дарит надежду на выздоровление тяжелобольным людям, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.