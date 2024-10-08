Более 40 атомщиков вошли в число потенциальных доноров костного мозга

В сентябре состоялось множество мероприятий, посвященных Всемирному дню донора костного мозга. В Волгодонске к этой дате была приурочена акция, в рамках которой в ряды потенциальных реципиентов вступили 41 человек. Ими стали сотрудники Ростовской атомной станции и работники других предприятий Росатома, а также студенты города. После прохождения процедуры HLA-типирования (исследования генов на тканевую совместимость) они пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга.
Как рассказал исполнительный директор Южного регистра доноров костного мозга Роман Поликарпов, доноры дарят шанс, зачастую — последний, на спасение жизни своему «генетическому близнецу», страдающему от смертельно опасного заболевания.
К движению по привлечению потенциальных доноров костного мозга сотрудники атомной станции подключились в 2022 году. За это время национальный регистр костного мозга пополнили 138 человек.
— Донорству у нас всегда уделялось особое внимание. 330 сотрудников атомной станции включены в базу данных городской Станции переливания крови как постоянные доноры. При этом 12 из них имеют статус «Почетный донор». Это проявление гражданской и жизненной позиции, милосердия и высокой социальной ответственности, человечный и благородный поступок. Мы будем поддерживать развитие этого волонтерского направления, которое дарит надежду на выздоровление тяжелобольным людям, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.