Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября

В Беларуси с 9 по 11 октября ожидаются отключения интернета по всей стране у абонентов «Белтелекома», сообщили на сайте республиканского предприятия.
Так, «Белтелеком» может отключить интернет по всей стране в связи с работами на сети передачи данных.
Уже в среду, 9 октября, с 09.00 часов и по пятницу, 11 октября, до 06.00 утра на сети передачи данных «Белтелекома» будут проводиться технические работы.
— Возможен перерыв доступа в интернет для операторов Беларуси, а также доступа к ресурсам сети «Белтелекома» через подключение «Национального центра обмена трафиков», — прокомментировали в пресс-службе.
А еще новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.