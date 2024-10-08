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Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября

Белорусов предупредили о перерывах доступа в интернет с 9 по 11 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 9 по 11 октября ожидаются отключения интернета по всей стране у абонентов «Белтелекома», сообщили на сайте республиканского предприятия.

Так, «Белтелеком» может отключить интернет по всей стране в связи с работами на сети передачи данных.

Уже в среду, 9 октября, с 09.00 часов и по пятницу, 11 октября, до 06.00 утра на сети передачи данных «Белтелекома» будут проводиться технические работы.

— Возможен перерыв доступа в интернет для операторов Беларуси, а также доступа к ресурсам сети «Белтелекома» через подключение «Национального центра обмена трафиков», — прокомментировали в пресс-службе.

А еще новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.