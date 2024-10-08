В Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской в связи с личной трагедией

Выступление должно было состояться 30 октября, когда исполнится ровно 40 дней со смерти ее единственного сына 39-летнего Энтони Родда, который ушел из жизни 20 сентября. Он появился на свет в 1984 году в семье двух артистов — Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. В 1988 году пара записала один из самых ярких хитов «Я больше не хочу». В том же году их браку пришел конец.