«Самым сложным испытанием стали каблуки»: красавица из Тольятти завоевала титул «Первая вице-мисс Россия — 2024»

— Когда меня объявили первой вице-мисс Россия, эмоции были смешанные. Не буду таить, конечно же я мечтала о главной короне. Анализируя сейчас, я понимаю, что выложилась не на все 100% для этой цели. Место, которое я имею сейчас, — идеальное для меня, и я безумно благодарна! Да, оно считается вторым, но оно четко дало мне понять, над чем мне нужно еще поработать, зажгло во мне новую порцию мотивации. Валентина — действительно достойная победительница, поэтому уступить ей главное место для меня не было поражением, — поделилась Ирина Миронова.