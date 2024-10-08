«Самым сложным испытанием стали каблуки»: красавица из Тольятти завоевала титул «Первая вице-мисс Россия — 2024»

В Подмосковье состоялся финал конкурса «Мисс Россия 2024». До него дошли 50 красавиц со всей страны. Среди них оказалась и уроженка Самарской области Ирина Миронова. 22-летняя тольяттинка обошла других соперниц и завоевала титул первой вице-мисс Россия. О том, как проходил конкурс, о своих эмоциях и впечатлениях Ирина Миронова рассказала журналисту «КП-Самара».
Мечтала о главной короне
Девушка призналась: чувствовала, что попадет в тройку финалистов конкурса красоты. И хотя победа досталась Валентине Алексеевой из Чувашии, не расстроилась, наоборот, она рада за девушку.
— Когда меня объявили первой вице-мисс Россия, эмоции были смешанные. Не буду таить, конечно же я мечтала о главной короне. Анализируя сейчас, я понимаю, что выложилась не на все 100% для этой цели. Место, которое я имею сейчас, — идеальное для меня, и я безумно благодарна! Да, оно считается вторым, но оно четко дало мне понять, над чем мне нужно еще поработать, зажгло во мне новую порцию мотивации. Валентина — действительно достойная победительница, поэтому уступить ей главное место для меня не было поражением, — поделилась Ирина Миронова.
Испытание для ног
На конкурсе красоты девушек ждал ряд испытаний: конкурс талантов, дефиле и вопросы на эрудицию. Ирина с достоинством прошла все этапы, единственной сложностью для нее стали каблуки:
— Сложных испытаний для себя я не подметила, а вот испытание для моих ног… Пять, а то и шесть часов дефиле каждый день на протяжении трех недель. Это было сильно. Но я сумела договориться сама с собой и принять этот вызов, — отметила тольяттинка.
Секрет идеальной фигуры
Ирина поразила всех своим дефиле в купальнике. Высокий рост и стройная фигура не оставили равнодушными ни жюри, ни телезрителей. Секрет того, как девушке удается держать свое тело в тонусе, прост — регулярные тренировки и танцы.
— В моем расписании стоят каждодневные тренировки в спортивном зале, люблю делать кардионагрузки. Также с недавних пор практикую воздушную гимнастику, танцы по направлению дэнсхолл. Танцы позволяют прочувствовать мое тело и растворить его в музыке, — поделилась девушка.
Мечтает съездить на Байкал
В превью конкурса Ирина отметила свою любовь к путешествиям. В будущем она мечтает съесть круассан в Париже, прокатиться на коньках по озеру Байкал, посетить Швейцарию зимой, а также побывать на заводе Lindt, где производят ее любимый шоколад.
Личная жизнь под секретом
Девушка не распространяется о личной жизни, сейчас для нее на первом месте развитие и самореализация:
— Я стараюсь не распространяться на тему личных отношений, но могу сказать одно. На данный момент я думаю о самореализации, улучшении качества жизни и о создании карьеры.
Напомним, Ирина Миронова окончила Московский колледж имени Плеханова по специальности «Банковское дело». Однако свою жизнь она связала совсем с другой стезей — девушка стала моделью. Красавица мечтает играть в театре и кино, стать медийной личностью. В планах у нее — поступить в театральный институт.