Суд смягчил меру пресечения автору курсов Портнягину по делу о неуплате налогов

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения автору книги «Трансформатор» и бизнес-тренеру Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Во вторник суд избрал в отношении Дмитрия Портнягина меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он не может покидать своё жилище с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по уголовному делу», — уточнили в пресс-службе.
Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей и легализации доходов, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 УК РФ и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В Следственном комитете РФ ранее уточняли, что часть обвинения, связанную с налогами, блогер признал, и ущерб по ней уже погашен.
Дмитрий Портнягин — бизнес-тренер, блогер и автор серии книг «Трансформатор», также он является основателем бизнес-клуба для предпринимателей. Он был задержан в апреле в зоне СВО.