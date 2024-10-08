Суд смягчил меру пресечения автору курсов Портнягину по делу о неуплате налогов

«Во вторник суд избрал в отношении Дмитрия Портнягина меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он не может покидать своё жилище с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по уголовному делу», — уточнили в пресс-службе.