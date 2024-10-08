«Помутнение разума»: после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

— Кроме того, многие эти препараты влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге. В результате чего внимательность снижается и риск попасть в ДТП увеличивается. Но при этом на лекарствах не написано, что прием чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске, — предложил Ковтун.