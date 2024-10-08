«Помутнение разума»: после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

Отцу певца Филиппа Киркорова Бедросу запретили водить автомобиль. По информации Telegram-канала Mash, Киркоров-старший принимает лекарства, которые несовместимы с нахождением за рулем и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, после приема каких препаратов нельзя управлять автомобилем.
Как рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун, в список средств, нежелательных для приема перед вождением, можно включить препараты, относящиеся к группам нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов.
— Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами, — уточнил специалист.
Нарколог напомнил, что на упаковках всех препаратов, в состав которых входит корвалол, или антигистаминных средств (цитрин и димедрол) указывается, что они способны понижать артериальное давление, вызвать головокружение, слабость и даже помутнение разума.
— Кроме того, многие эти препараты влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге. В результате чего внимательность снижается и риск попасть в ДТП увеличивается. Но при этом на лекарствах не написано, что прием чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске, — предложил Ковтун.
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Применяя перечисленные средства, водитель рискует быть привлеченным к административной ответственности и лишиться права управлять транспортом за факт «употребления наркотических веществ».
По словам автоюриста Льва Воропаева, все запрещенные наркотические вещества и различные их формы утверждены в постановлении правительства РФ № 681.
— В нем строго оговорен список веществ, которые запрещено принимать водителю автомобиля. В случае их выявления в крови при медицинском освидетельствовании, человеку грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей, — добавил эксперт.
В мае 2024 года Минздрав РФ представил список из более чем двухсот не относящихся к перечню наркотических или психотропных лекарств, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством.