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Суд заочно арестовал иностранных журналистов за нарушение границы РФ

Ленинский районный суд Курской области заочно избрал меру пресечения иностранным журналистам в виде заключения под стражу по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Ленинский районный суд Курской области заочно избрал меру пресечения иностранным журналистам в виде заключения под стражу по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Оператор Симоне Траини и репортер Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники», — уточняет пресс-служба суда.

Представители зарубежной прессы, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ), объявлены в межгосударственный и международный розыск, отмечает пресс-служба.

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания фигурантов на территории РФ или с момента их экстрадиции, уточняет суд.

Судебные акты в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, добавили в суде.