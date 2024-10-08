Суд заочно арестовал иностранных журналистов за нарушение границы РФ

«Оператор Симоне Траини и репортер Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники», — уточняет пресс-служба суда.