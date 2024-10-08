Суд заочно арестовал иностранных журналистов за нарушение границы РФ

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Ленинский районный суд Курской области заочно избрал меру пресечения иностранным журналистам в виде заключения под стражу по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Оператор Симоне Траини и репортер Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники», — уточняет пресс-служба суда.
Представители зарубежной прессы, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ), объявлены в межгосударственный и международный розыск, отмечает пресс-служба.
Мера пресечения начнет действовать с момента задержания фигурантов на территории РФ или с момента их экстрадиции, уточняет суд.
Судебные акты в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, добавили в суде.