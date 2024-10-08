В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен почти на 50%

По сравнению с предыдущим периодом в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 17,5% и во всех возрастных группах (среди жителей трех — шести лет — на 36,9%; семи — 14 лет — на 6,3%; 15 лет и старше — на 19,6%). В настоящее время в регионе циркулирует парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Также в Самарской области зарегистрированы единичные случаи РС-вирусов.