Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен почти на 50%

На прошлой неделе в Самарской области было зафиксировано более 19,8 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения в регионе составил 63,1. Это выше эпидпорога на 49,9%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 117,8%», — говрится в сообщении.

По сравнению с предыдущим периодом в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 17,5% и во всех возрастных группах (среди жителей трех — шести лет — на 36,9%; семи — 14 лет — на 6,3%; 15 лет и старше — на 19,6%). В настоящее время в регионе циркулирует парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Также в Самарской области зарегистрированы единичные случаи РС-вирусов.

здоровье