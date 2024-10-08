Десятки домов на окраине Омска просидят без воды полдня 14 октября

В следующий понедельник, 14 октября, десятки домов на окраине Центрального округа останутся без холодной воды на полдня. Об отключениях холодной воды предупредили в «Росводоканале».
С 10:00 до 20:00 часов 14 октября холодной воды не будет в кранах по следующим адресам:
— Ул. Орджоникидзе, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291;
— Ул. Вавилова, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 234, 234б, 234а, 236, 238, 240, 240/1, 240/2, 240 л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242лит. Р.
Омский водоканал просит омичей запастись водой на время отключений.