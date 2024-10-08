Трех заблудившихся в лесу в Витебском районе женщин спасли местные жители

Инцидент произошел вечером 7 октября неподалеку от деревни Стасенки. О том, что в лесу потерялись три женщины, спасателям сообщили в 19.46.



Всего для поисковых работ задействовали пять единиц техники и 13 человек, включая четыре единицы техники и восемь работников профильного ведомства.



«В 22.20 населением потерявшиеся женщины обнаружены», — отметили в МЧС.



В медицинской помощи потерявшиеся (одна 1972 года рождения и две 1976 года рождения) не нуждались.