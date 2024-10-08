Инцидент произошел вечером 7 октября неподалеку от деревни Стасенки. О том, что в лесу потерялись три женщины, спасателям сообщили в 19.46.
Всего для поисковых работ задействовали пять единиц техники и 13 человек, включая четыре единицы техники и восемь работников профильного ведомства.
«В 22.20 населением потерявшиеся женщины обнаружены», — отметили в МЧС.
В медицинской помощи потерявшиеся (одна 1972 года рождения и две 1976 года рождения) не нуждались.
Трех заблудившихся в лесу в Витебском районе женщин спасли местные жители
8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители спасли трех женщин, которые заблудились в лесном массиве в Витебском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Инцидент произошел вечером 7 октября неподалеку от деревни Стасенки. О том, что в лесу потерялись три женщины, спасателям сообщили в 19.46.