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Трех заблудившихся в лесу в Витебском районе женщин спасли местные жители

8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители спасли трех женщин, которые заблудились в лесном массиве в Витебском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 7 октября неподалеку от деревни Стасенки. О том, что в лесу потерялись три женщины, спасателям сообщили в 19.46.

Всего для поисковых работ задействовали пять единиц техники и 13 человек, включая четыре единицы техники и восемь работников профильного ведомства.

«В 22.20 населением потерявшиеся женщины обнаружены», — отметили в МЧС.

В медицинской помощи потерявшиеся (одна 1972 года рождения и две 1976 года рождения) не нуждались.