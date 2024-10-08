В Красноярске завершено расследование дела о хулиганстве среди подростков

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 2 мая 2024 года на остановке «Театр оперы и балета» группа подростков столкнулась с тремя незнакомцами. Неверно полагая, что те относятся к неформальному молодежному движению, обвиняемые начали их избивать с помощью ножа и пневматического пистолета, нанеся им травмы.