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В Красноярске завершено расследование дела о хулиганстве среди подростков

В Красноярске завершилось расследование дела против девятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, трое из которых — граждане Азербайджана и Таджикистана.

Источник: РИА "Новости"

Их обвиняют в хулиганстве с насилием по мотивам ненависти и с использованием оружия.

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 2 мая 2024 года на остановке «Театр оперы и балета» группа подростков столкнулась с тремя незнакомцами. Неверно полагая, что те относятся к неформальному молодежному движению, обвиняемые начали их избивать с помощью ножа и пневматического пистолета, нанеся им травмы.

Дело направлено в прокуратуру для завершения формальностей и последующего рассмотрения в суде. Четверым запретили заниматься определенными действиями (не уточняется, какими), пятеро — под подпиской о невыезде.