Алименты платила мама: Ростовчанка добилась того, чтобы экс-мужа посадили в колонию

Но как раз на этот случай экс-жена подстраховалась. Словно предчувствия предстоящие трудности с деньгами, Ирина еще при разводе через суд добилась того, чтобы прописали фиксированную сумму выплаты — 13 700 для общей дочери. Но после расторжение брака ни денег, ни экс-мужа она больше не видела.