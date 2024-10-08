Алименты платила мама: Ростовчанка добилась того, чтобы экс-мужа посадили в колонию

В Ростовской области начинавшаяся красиво история семейной жизни закончилась скандалами, разводом, приставами и судом.
Хотя роман изначально развивался по всем канонам жанра — обоюдные признания в любви, клятвы в верности, предложение руки и сердца.
ОБЕЩАЛ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕМЬЕ.
Влюбленные вступали в брак уже в зрелом возрасте. У каждого за плечами была своя история. Так, Ирина уже обожглась в свое время: сама воспитывала сына-подростка. Но 37-летний Максим уверял, что сможет позаботиться и о будущем пасынке, и о любимой.
В общем, в 2019 году они поженились, а через пару лет развелись. За это время Ирина и Максим успели стать родителями дочки, а еще — полностью разочароваться друг в друге.
— Не сложились отношения, — скажут оба в зале суда чуть позже.
Вероятней всего, к скоротечности брака привели и финансовые трудности. Мужчина перебивался случайными заработками. На семью из четырех человек денег явно не хватало. Ирина то и дело напоминала супругу о том, сколько стоят подгузники, детское пюре и так далее. И каждый такой разговор заканчивался в итоге ссорой.
ПОСЛЕ РАЗВОДА ПОШЕЛ ЖИТЬ К РОДИТЕЛЯМ.
Устав от взаимных упреков, оба желали разорвать отношения. Получив статус холостяка вновь, мужчина ушел жить к родителям. Налаживать свою личную жизнь он не торопился. Впрочем, как искать работу. У родителей было и комфортно, и сытно.
Но из-за того, что официальной работы не было, Максим не мог платить и алименты.
Но как раз на этот случай экс-жена подстраховалась. Словно предчувствия предстоящие трудности с деньгами, Ирина еще при разводе через суд добилась того, чтобы прописали фиксированную сумму выплаты — 13 700 для общей дочери. Но после расторжение брака ни денег, ни экс-мужа она больше не видела.
— Мне трудно было одной воспитывать детей. Я пошла в суд, чтобы получить алименты, — призналась женщина.
МАМА ЗАКРЫЛА ДОЛГИ СЫНА.
Судья встал на сторону матери, после чего в гости к Максиму пришли судебные приставы. Вначале они пытались по-хорошему убедить горе-отца отдать долг дочери, найти работу или хотя бы встать на учет в Центр занятости. Но все оказалось бесполезным.
Тогда Максима арестовали на 10 суток. Чтобы решить этот вопрос, мать мужчины заплатила 54 тысячи рублей экс-невестке в счет уплаты алиментов. Но даже этот инцидент ничему не научил горе-отца: он по-прежнему не переводил деньги для дочери.
Тогда Ирина написала заявление на должника в правоохранительные органы снова.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгодонска Оксана Дубоносова, на мужчину завели уголовное дело статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал его виновным и приговорил к реальному сроку заключения. В общей сложности, мужчина проведет в колонии-поселении четыре месяца.
А вот пересмотрит ли он свои взгляды на жизнь после освобождения? Покажет время.