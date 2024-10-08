Омичка Евгения Канаева стала амбассадором G-Drive Арены

«Омск играет важную роль в спортивной жизни России. У нас одна из сильнейших школ гимнастики, и я благодарна судьбе за то, что мое становление как спортсменки происходило именно здесь. Теперь же у города есть ультрасовременная площадка для проведения спортивных и досуговых мероприятий», — говорит Евгения Канаева.