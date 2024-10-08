В пресс-службе ХК «Авангард» рассказали, что известная омичка Евгения Канаева стала амбассадором G-Drive Арены.
Отмечается, что Евгения Канаева — воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики. Он отражает собой драйв, энергию и лидерство. Как раз то, что нужно омичам.
«Омск играет важную роль в спортивной жизни России. У нас одна из сильнейших школ гимнастики, и я благодарна судьбе за то, что мое становление как спортсменки происходило именно здесь. Теперь же у города есть ультрасовременная площадка для проведения спортивных и досуговых мероприятий», — говорит Евгения Канаева.
Ранее мы сообщали, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева раздавала автографы на матче «Авангарда» во время празднования дня рождения G-Drive Арены.